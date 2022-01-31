Полузащитник «Ювентуса» Рэмси проведёт вторую половину сезона в «Рейнджерс»

«Ювентус» договорился с «Рейнджерс» о переходе полузащитника Аарона Рэмси в шотландскую команду на правах аренды, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Сторонам осталось уладить формальности со стороны агента валлийского футболиста. Аренда будет рассчитана до конца сезона, в сделку включат опцию выкупа.
Ранее Аарон отклонил предложения от «Ньюкасла», «Кристал Пэлас» и «Бёрнли». Если он не уйдёт из «Ювентуса» этой зимой, то во второй половине сезона может вообще не выйти на поле, так как не входит в планы Массимилиано Аллегри.
Рэмси стал игроком «Ювентуса» в 2019 году, перейдя в команду в статусе свободного агента. Ранее он выступал за лондонский «Арсенал», «Кардифф» и «Ноттингем Форест». Контракт полузащитника истекает в 2023 году. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Аарона Рэмси в € 5 млн.
- 31 января 2022
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