Карпин, Галактионов и Слуцкий посетили товарищеский матч «Динамо» — «Енисей» в Турции

Как стало известно «Чемпионату», контрольный матч «Динамо» и «Енисея» в Белеке посетили главные тренеры национальной и молодёжной сборных России — Валерий Карпин и Михаил Галактионов, а также главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий.

«Динамо» и «Енисей» играют в эти минуты. В официальных матчах команды встречались четыре раза, и пока динамовцы побед не одерживали — три ничьих и одно поражение. Единственная контрольная игра между клубами также осталась за красноярцами.

26 февраля «Динамо» проведёт первый после зимней паузы матч в Российской Премьер-Лиге с «Химками». Напомним, москвичи после 18 туров чемпионата страны занимают в турнирной таблице второе место, набрав 36 очков. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (38).