Червиченко: очень хорошо, что Шевченко не назначили главным тренером Польши

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о назначении Чеслава Михневича на пост главного тренера сборной Польши. Одним из кандидатов на эту должность был украинский специалист Андрей Шевченко.

«Наверное, назначение Шевченко ждали у нас. Вряд ли украинца поставили бы главным тренером сборной Польши. Нынешние поляки так же любят украинцев, как украинцы в большинстве своём относятся к нам. Была интрига, интересный вариант, но не жизненный.



Очень хорошо, что Шевченко не назначили главным тренером Польши. Проиграй Россия Польше Шевченко — наши соседи радостно скакали бы два-три дня на своём Майдане», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Напомним, сборной Польши предстоит встретиться с национальной командой России в полуфинальном стыковом матче за право выступить на чемпионате мира 2022 года в Катаре. Игра состоится 24 марта 2022 года.

Сегодня стало известно, что сборную Польши возглавил Чеслав Михневич. Последним местом работы специалиста была варшавская «Легия», которую тренер покинул в октябре 2021 года.