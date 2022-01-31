Деле Алли перейдёт из «Тоттенхэма» в «Эвертон»

Полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли перейдёт в «Эвертон», информирует инсайдер Фабрицио Романо. Это будет полноценный трансфер, а не аренда.
В ближайшие часы Алли пройдёт медицинское обследование. Видеть футболиста в «Эвертоне» хочет новый главный тренер Фрэнк Лэмпард.
Алли перешёл в «Тоттенхэм» из «МК Донс» в феврале 2015 года. За лондонскую команду полузащитник провёл 269 матчей, в которых забил 67 голов и отдал 61 голевую передачу. В нынешнем сезоне Деле стал автором двух голов и результативной передачи в 18 матчах во всех турнирах. Контракт 25-летнего английского полузащитника с «Тоттенхэмом» истекает в 2024 году.
Видео гола Деле Алли в матче с «Вулверхэмптоном»:
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