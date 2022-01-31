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«Уфа» одолела «Пролетер», «Ахмат» сыграл вничью с лидером чемпионата Северной Македонии

«Уфа» одолела «Пролетер», «Ахмат» сыграл вничью с лидером чемпионата Северной Македонии
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«Уфа» одержала победу над сербским клубом «Пролетер» в товарищеском матче. Встреча прошла в Белеке и закончилась со счётом 3:2 в пользу российской команды.

Голами в составе «Уфы» отметились Гамид Агаларов, Александр Саплинов и Филип Мрзляк.

«Уфа» занимает предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ после 18 туров, набрав 16 очков. «Пролетер» с 27 очками идёт девятым в чемпионате Сербии.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
31 января 2022, понедельник. 17:00 МСК
Уфа
Уфа, Россия
Окончен
3 : 2
Пролетер
Нови Сад, Сербия
0:1 – 17'   1:1 Агаларов – 42'   1:2 – 60'   2:2 Саплинов – 63'   3:2 Мрзляк – 70'

Также сегодня товарищеский матч провёл «Ахмат». Грозненцы на сборе в Анталии сыграли вничью с клубом «Шкупи» из Северной Македонии — 2:2.

Первый гол «Ахмата» в матче забил Артём Полярус, реализовавший пенальти. Автор второго мяча пока неизвестен.

«Ахмат» занимает седьмое место в таблице РПЛ (27 очков). «Шкупи» с 42 баллами лидирует в чемпионате Северной Македонии.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
31 января 2022, понедельник. 17:00 МСК
Ахмат
Грозный, Россия
Окончен
2 : 2
Шкупи
Чаир, Северная Македония
1:0 Полярус – 29' (пен)   1:1 – 55'   1:2 – 58'   2:2 Себай – 59'
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