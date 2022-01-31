«Уфа» одолела «Пролетер», «Ахмат» сыграл вничью с лидером чемпионата Северной Македонии

«Уфа» одержала победу над сербским клубом «Пролетер» в товарищеском матче. Встреча прошла в Белеке и закончилась со счётом 3:2 в пользу российской команды.

Голами в составе «Уфы» отметились Гамид Агаларов, Александр Саплинов и Филип Мрзляк.

«Уфа» занимает предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ после 18 туров, набрав 16 очков. «Пролетер» с 27 очками идёт девятым в чемпионате Сербии.

Также сегодня товарищеский матч провёл «Ахмат». Грозненцы на сборе в Анталии сыграли вничью с клубом «Шкупи» из Северной Македонии — 2:2.

Первый гол «Ахмата» в матче забил Артём Полярус, реализовавший пенальти. Автор второго мяча пока неизвестен.

«Ахмат» занимает седьмое место в таблице РПЛ (27 очков). «Шкупи» с 42 баллами лидирует в чемпионате Северной Македонии.