«Уфа» одолела «Пролетер», «Ахмат» сыграл вничью с лидером чемпионата Северной Македонии

«Уфа» одержала победу над сербским клубом «Пролетер» в товарищеском матче. Встреча прошла в Белеке и закончилась со счётом 3:2 в пользу российской команды.
Голами в составе «Уфы» отметились Гамид Агаларов, Александр Саплинов и Филип Мрзляк.
«Уфа» занимает предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ после 18 туров, набрав 16 очков. «Пролетер» с 27 очками идёт девятым в чемпионате Сербии.
Также сегодня товарищеский матч провёл «Ахмат». Грозненцы на сборе в Анталии сыграли вничью с клубом «Шкупи» из Северной Македонии — 2:2.
Первый гол «Ахмата» в матче забил Артём Полярус, реализовавший пенальти. Автор второго мяча пока неизвестен.
«Ахмат» занимает седьмое место в таблице РПЛ (27 очков). «Шкупи» с 42 баллами лидирует в чемпионате Северной Македонии.
- 31 января 2022
-
19:51
-
19:46
-
19:41
-
19:37
-
19:36
-
19:31
-
19:04
-
18:57
-
18:53
-
18:49
-
18:40
-
18:31
-
18:25
-
18:16
-
18:12
-
18:08
-
17:58
-
17:50
-
17:50
-
17:48
-
17:34
-
17:29
-
17:26
-
17:14
-
16:34
-
16:31
-
16:22
-
16:15
-
16:14
-
16:00
-
15:48
-
15:26
-
15:19
-
15:11
-
15:03