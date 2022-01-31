«Тоттенхэм» отдал Ло Чельсо в аренду «Вильярреалу»
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Полузащитник лондонского «Тоттенхэма» Джовани Ло Чельсо перешёл на правах аренды в «Вильярреал». Аргентинский футболист проведёт в клубе Ла Лиги вторую половину этого сезона, информирует пресс-служба «шпор».
25-летний Ло Чельсо стал игроком «Тоттенхэма» в августе 2019 года, перейдя из «Бетиса». Сначала английский клуб арендовал игрока за € 16 млн, а через год выкупил его контракт за € 32 млн.
В нынешнем сезоне аргентинский полузащитник в 19 матчах во всех турнирах забил один гол и отдал две результативные передачи. Контракт Ло Чельсо истекает в 2025 году.
Видеообзор матча 23-го тура АПЛ «Челси» — «Тоттенхэм»:
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