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Nike приостановила сотрудничество с Гринвудом из-за обвинений в его адрес

Nike приостановила сотрудничество с Гринвудом из-за обвинений в его адрес
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Компания Nike объявила о приостановлении сотрудничества с нападающим «Манчестер Юнайтед» Мэйсоном Гринвудом из-за обвинений в его адрес.

Ранее девушка футболиста Гарриет Робсон показала следы побоев и обвинила Мэйсона в насилии. «Манчестер Юнайтед» отстранил Гринвуда от игр и тренировок, а полиция арестовала футболиста.

«Мы приостановили наши отношения с Мэйсоном Гринвудом. Мы глубоко обеспокоены тревожными обвинениями и будем продолжать внимательно следить за ситуацией», — сообщила Nike в заявлении для СМИ.

Гринвуд выступает за основную команду «Манчестер Юнайтед» с 2018 года. В нынешнем сезоне 20-летний футболист принял участие в 18 матчах английской Премьер-лиги, забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу.

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