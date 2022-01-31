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Глава организации по борьбе с домашним насилием: весь мир наблюдает за делом Гринвуда

Глава организации по борьбе с домашним насилием: весь мир наблюдает за делом Гринвуда
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Фара Назир, генеральный директор благотворительной организации Women’s Aid, которая борется с домашним насилием, прокомментировала обвинения в адрес нападающего «Манчестер Юнайтед» Мэйсона Гринвуда.

«Мы разделяем шок и огорчение всех, кто видел фотографии предполагаемого насилия со стороны Мэйсона Гринвуда. Необходимо, чтобы его работодатели и власти признали домашнее насилие серьёзным преступлением. «Манчестер Юнайтед», FA и полиция должны принять соответствующие меры.

Вероятно, это будет громкое дело. Весь мир наблюдает за ним — мужчины, женщины, мальчики и девочки, которые смотрят на спортсменов как на героев, должны знать, что нет оправдания жестокому обращению, кем бы вы ни были», — приводит слова Назир Daily Mail.

Напомним, ранее девушка футболиста Гарриет Робсон показала следы побоев и обвинила Мэйсона в насилии. «Манчестер Юнайтед» отстранил Гринвуда от игр и тренировок из-за обвинений в его адрес.

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