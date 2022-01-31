«Манчестер Юнайтед» объявил о переходе ван де Бека в «Эвертон»
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«Манчестер Юнайтед» на официальном сайте объявил о переходе полузащитника Донни ван де Бека в «Эвертон». «Ириски» арендовали нидерландского футболиста до конца этого сезона.
«Профессионализм и трудовая этика ван де Бека недавно были высоко оценены временным тренером Ральфом Рангником, но жёсткая конкуренция за места в полузащите ограничила его игровое время», — говорится в сообщении «красных дьяволов».
Фотографию можно посмотреть в «твиттере» «Эвертона».
В нынешнем сезоне ван де Бек сыграл в 14 матчах за манчестерскую команду во всех турнирах и отметился только одним голом. Хавбек выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2020 года, перейдя из «Аякса» за € 39 млн. Контракт ван де Бека действует до июня 2025 года.
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