Миранчук не перешёл в «Лацио» и «Дженоа». Зимнее трансферное окно в Италии закрылось

Сегодня, 31 января, в 22:00 мск закрылось зимнее трансферное окно в итальянской Серии А. Это значит, что российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук точно не перейдёт в римский «Лацио», с которым СМИ связывали его в последнее время.

Ранее интерес к Миранчуку приписывали «Дженоа», «Сассуоло» и ещё нескольким итальянским клубам, но они также уже не смогут побороться за подписание Алексея нынешней зимой по причине окончания трансферного периода.

26-летний Миранчук выступает за «Аталанту» с сентября 2020 года, перейдя в клуб из «Локомотива». В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 13 матчах итальянской Серии А, забил один гол и отдал три результативные передачи. Также на его счету два матча в Лиге чемпионов. Контракт Миранчука истекает в 2024 году.