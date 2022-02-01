«Барселона» предлагала Дембеле зарплату € 14 млн в год, игрок отказался

Вингер «Барселоны» Усман Дембеле вновь отказался продлить контракт с клубом, сообщает El Chiringuito.



По информации источника, каталонцы предложили французу зарплату в размере € 14 млн в год. 24-летнего футболиста такие условия не устроили.

Ранее президент «Барселоны» Жоан Лапорта сообщил, что Дембеле за несколько часов до закрытия трансферного окна может подписать английский клуб. Возможно, это «Челси».



Напомним, Дембеле отклонил и предыдущее предложение «Барселоны» о продлении контракта. Главный тренер каталонцев Хави заявил, что либо Усман продлит контракт, либо его придётся продать.



В нынешнем сезоне Дембеле принял участие в шести матчах испанской Примеры и отдал две результативные передачи.