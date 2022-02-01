38-летний Горан Пандев перешёл в «Парму»

38-летний македонский нападающий Горан Пандев перешёл из «Дженоа» в «Парму», информирует пресс-служба «крестоносцев», не сообщая при этом срок контракта с футболистом.

Стоит отметить, что, несмотря на внушительный возраст, Пандев не стал самым возрастным игроком «Пармы», ведь за команду выступает 44-летний Джанлуиджи Буффон.

В сезоне-2021/2022 Пандев провёл 22 матча во всех турнирах и отметился одной результативной передачей.

Напомним, Горан, забивший гол за сборную Северной Македонии в матче группового этапа чемпионата Европы с Австрией (1:3), стал вторым в списке самых возрастных игроков, забивавших на Евро. После турнира форвард объявил о завершении международной карьеры. Также стоит отметить, что Пандев является рекордсменом сборной Северной Македонии по количеству сыгранных матчей (122) и лучшим бомбардиром в истории национальной команды — 38 голов.