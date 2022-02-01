«Тоттенхэм» объявил о трансфере Деле Алли в «Эвертон»

Пресс-служба лондонского «Тотттенхэм Хотспур» объявила о полноценном трансфере 25-летнего английского полузащитника Деле Алли в «Эвертон». Об этом сообщается на официальном сайте «шпор».
«Мы желаем Деле всего наилучшего в будущем», — гласит комментарий пресс-службы «Тоттенхэма» о переходе Алли.
Как отмечает Фабрицио Романо в «Твиттере», это бесплатный переход. При этом «Тоттенхэм» получит € 12 млн после 20 матчей Алли в составе «Эвертона» а ещё € 35-40 млн будут выплачены по достижению иных целей игроком или командой.
Алли перешёл в «Тоттенхэм» из «МК Донс» в феврале 2015 года. За лондонскую команду полузащитник провёл 269 матчей, в которых забил 67 голов и отдал 61 голевую передачу. В нынешнем сезоне Деле стал автором двух голов и результативной передачи в 18 матчах во всех турнирах.
Видео гола Деле Алли в матче с «Вулверхэмптоном»:
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