«Фулхэм» арендовал защитника «Ливерпуля» Уильямса

Валлийский защитник «Ливерпуля» Неко Уильямс присоединился к «Фулхэму». Игрок будет выступать за лондонский клуб на правах аренды до конца сезона. Об этом сообщает пресс-служба «Фулхэма» в «Твиттере».

20-летний защитник является воспитанником «Ливерпуля», в сезоне 2019/2020 футболист дебютировал в АПЛ. Всего на счету Уильямса 33 матча за первую команду «Ливерпуля» во всех турнирах, в которых он сделал пять голевых передач. Также игрок принял участие в 17 матчах сборной Уэльса, в которых забил два мяча.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Неко Уильямса в € 8 млн.

«Фулхэм» после 28 сыгранных матчей лидирует в английском Чемпионшипе с 58 набранными очками. Клуб вылетел из АПЛ по результатам прошлого сезона, заняв 18-е место.