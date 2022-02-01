«Фулхэм» арендовал защитника «Ливерпуля» Уильямса
Поделиться
Валлийский защитник «Ливерпуля» Неко Уильямс присоединился к «Фулхэму». Игрок будет выступать за лондонский клуб на правах аренды до конца сезона. Об этом сообщает пресс-служба «Фулхэма» в «Твиттере».
20-летний защитник является воспитанником «Ливерпуля», в сезоне 2019/2020 футболист дебютировал в АПЛ. Всего на счету Уильямса 33 матча за первую команду «Ливерпуля» во всех турнирах, в которых он сделал пять голевых передач. Также игрок принял участие в 17 матчах сборной Уэльса, в которых забил два мяча.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость Неко Уильямса в € 8 млн.
«Фулхэм» после 28 сыгранных матчей лидирует в английском Чемпионшипе с 58 набранными очками. Клуб вылетел из АПЛ по результатам прошлого сезона, заняв 18-е место.
Комментарии
- 1 февраля 2022
-
05:25
-
04:32
-
04:29
-
04:16
-
04:10
-
03:57
-
03:34
-
03:30
-
03:13
-
02:55
-
02:46
-
02:24
-
02:09
-
01:59
-
01:46
-
01:39
-
01:21
-
00:59
-
00:53
-
00:40
-
00:26
-
00:20
- 31 января 2022
-
23:54
-
23:53
-
23:34
-
23:18
-
23:08
-
23:08
-
22:45
-
22:40
-
22:21
-
22:20
-
22:04
-
22:01
-
21:51
Партнерский контент