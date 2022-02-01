Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Фулхэм» арендовал защитника «Ливерпуля» Уильямса

«Фулхэм» арендовал защитника «Ливерпуля» Уильямса
Комментарии

Валлийский защитник «Ливерпуля» Неко Уильямс присоединился к «Фулхэму». Игрок будет выступать за лондонский клуб на правах аренды до конца сезона. Об этом сообщает пресс-служба «Фулхэма» в «Твиттере».

20-летний защитник является воспитанником «Ливерпуля», в сезоне 2019/2020 футболист дебютировал в АПЛ. Всего на счету Уильямса 33 матча за первую команду «Ливерпуля» во всех турнирах, в которых он сделал пять голевых передач. Также игрок принял участие в 17 матчах сборной Уэльса, в которых забил два мяча.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Неко Уильямса в € 8 млн.

«Фулхэм» после 28 сыгранных матчей лидирует в английском Чемпионшипе с 58 набранными очками. Клуб вылетел из АПЛ по результатам прошлого сезона, заняв 18-е место.

Новость по теме
«Ливерпуль» не успел оформить сделку по 19-летнему полузащитнику «Фулхэма»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022