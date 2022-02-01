Стала известна сумма, за которую «Спартак» может выкупить Перейру у «Янг Бойз»

Московский «Спартак» может выкупить полузащитника сборной Люксембурга Кристофера Мартинса Перейру у швейцарского «Янг Бойз» по окончании аренды за € 6,4 млн. При этом сама аренда футболиста обошлась красно-белым в € 500 тыс., сообщает «Спорт-экспресс». Источники «Чемпионата» подтверждают эту информацию.
Напомним, арендное соглашение Перейры со «Спартаком» рассчитано до 30 июня 2022 года и предполагает возможность приоритетного выкупа игрока. В случае активации этого пункта контракт Перейры с московским клубом будет рассчитан до лета 2027 года. Кристофер будет выступать за красно-белых под номером 17.
Мартинс играл за «Янг Бойз» с 2019 года. В нынешнем сезоне 24-летний футболист принял участие в 15 матчах чемпионата Швейцарии и не отметился результативными действиями. С 2014 года он вызывается в сборную Люксембурга.
Московский «Спартак» набрал 23 очка в 18 матчах и занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (38).
- 1 февраля 2022
-
12:29
-
12:13
-
12:11
-
11:45
-
11:39
-
11:27
-
11:12
-
11:05
-
10:42
-
10:38
-
10:24
-
10:15
-
10:05
-
10:03
-
09:43
-
09:40
-
09:30
-
09:23
-
08:53
-
08:30
-
08:26
-
08:03
-
07:38
-
05:25
-
04:32
-
04:29
-
04:16
-
04:10
-
03:57
-
03:34
-
03:30
-
03:13
-
02:55
-
02:46
-
02:24