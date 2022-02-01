Президент итальянской Серии А подал в отставку

Известный функционер Паоло Даль Пино подал в отставку с должности президента итальянской Серии А, информирует Calciomercato. Эту информацию подтверждает и ряд других авторитетных итальянских СМИ.

Согласно сведениям источника, это решение вступит в силу в течение сегодняшнего дня – 1 февраля. Даль Пино подал в отставку по семейным обстоятельствам – он вместе с близкими переезжает жить в США, где его сын уже поступил в школу.

Отмечается, что Паоло принял решение об отставке несколько недель назад, но решил доработать январь 2022 года до конца, показав, что уважает свои должностные обязательства.

Напомним, Паоло Даль Пино занимал должность президента Серии А с января 2020 года. Ранее 58-летний специалист работал в крупных транснациональных компаниях.