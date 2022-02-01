Никита Хайкин отреагировал на попадание в символическую сборную 2021 года в Норвегии
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Голкипер норвежского «Будё-Глимт» и сборной России Никита Хайкин прокомментировал своё включение в символическую сборную 2021 года в Норвегии.
«Рад попасть в символическую сборную норвежского футбола — 2021! Вызов в сборную, исторический выход из группы в УЕФА (и те два матча с «Ромой»), второй подряд титул с «Будё-Глимт» — шикарный год. А дальше будет только интересней», — написал Хайкин в своём «инстаграме».
Никита Хайкин подписал контракт с «Будё-Глимт» в 2019 году и выиграл чемпионат Норвегии вместе с командой. Его действующее соглашение рассчитано до 2022 года. Также Никита получил вызов в сборную России на ноябрьские матчи отборочного цикла ЧМ-2022. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 600 тыс.
Новость по темеНикита Хайкин вошёл в символическую сборную 2021 года в Норвегии
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