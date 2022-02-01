Никита Хайкин вошёл в символическую сборную 2021 года в Норвегии

Голкипер норвежского «Будё-Глимт» и сборной России Никита Хайкин вошёл в символическую сборную 2021 года в Норвегии. Об этом сообщает Niso sport в своём «инстаграме».

Кроме него, в команду года попали полузащитник «Ростова» Матиас Норманн, игрок лондонского «Арсенала» Мартин Эдегор, форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд и защитник «Салернитаны» Стефан Страндберг.

Никита Хайкин подписал контракт с «Будё-Глимт» в 2019 году и выиграл чемпионат Норвегии вместе с командой. Его действующее соглашение рассчитано до 2022 года. Также Никита получил вызов в сборную России на ноябрьские матчи отборочного цикла ЧМ-2022. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 600 тыс.