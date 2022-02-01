Йоахим Лёв может возглавить «Фенербахче» летом
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Бывший главный тренер сборной Германии по футболу Йоахим Лёв может летом продолжить карьеру в «Фенербахче», сообщает HT Spor.
По информации источника, стороны достигли предварительной договорённости. Ранее «Фенербахче» предложил 61-летнему немецкому специалисту контракт, рассчитанный до 2024 года.
Напомним, Йоахим Лёв возглавлял сборную Германии с 2006 года. После Евро-2020 немецкий специалист покинул свой пост. Под его руководством национальная команда выступила на шести крупных турнирах и сумела в 2014 году стать чемпионом мира. Также немецкая сборная становилась серебряным и дважды бронзовым призёром чемпионата Европы и бронзовым призёром мундиаля. В 2017 году команда под руководством Лёва выиграла Кубок конфедераций.
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