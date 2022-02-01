«Ливерпуль» уверен, что летом подпишет игрока «Фулхэма». Зимой оформить сделку не успели

19-летний полузащитник «Фулхэма» Фабиу Карвалью может летом перейти в «Ливерпуль», сообщает Sky Sports.



По информации источника, красные уверены, что смогут летом подписать игрока на правах свободного агента, когда у него истечёт контракт с «дачниками».



Ранее стало известно, что «Ливерпулю» не хватило времени, чтобы завершить переход Карвальо во время зимнего трансферного окна. Футболист уже прошёл медицинское обследование перед переходом, однако клубы не успели оформить необходимые документы о трансфере. У клубов была полная договорённость, но они знали, что находятся в «гонке со временем».



Хавбек является воспитанником «Фулхэма». Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3,5 млн.



В нынешнем розыгрыше Чемпионшипа, второго по силе английского дивизиона, Карвалью сыграл в 18 матчах, в которых забил семь голов и отдал четыре результативные передачи.

«Ливерпуль» обыграл на выезде «Кристал Пэлас»:

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