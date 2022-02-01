Товарищеский матч «Сочи» — «Рубин» отменён
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Товарищеский матч «Сочи» — «Рубин» не состоится, сообщает пресс-служба сочинской команды.
Отмена встречи связана с изменениями в плане тренировочного процесса команд. Игра была запланирована на 2 февраля. Напомним, «Сочи» и «Рубин» на данный момент находятся на сборах в Турции.
После 18 туров в чемпионате России «Сочи» занимает 3-е место в турнирной таблице, набрав 31 очко. Казанский «Рубин» (22) — на 10-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (38). Действующий чемпион России — «Зенит».
В следующем туре чемпионата России сезона-2021/2022 после зимнего перерыва «Сочи» 26 февраля сыграет с тульским «Арсеналом», а казанский «Рубин» проведёт матч с «Зенитом» 28 февраля.
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