«Сочи» обыграл «Балтику» в товарищеском матче

«Сочи» одержал победу над «Балтикой» в товарищеском матче. Встреча, прошедшая в Турции, закончилась со счётом 1:0 в пользу команды Владимира Федотова.

Единственный гол на 18-й минуте забил полузащитник Никита Бурмистров.

«Сочи» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. «Балтика» идёт седьмой в ФНЛ.

«Сочи» предстоит провести ещё два матча с российскими командами на сборах: 2 февраля — с «Рубином», а 10 февраля — с московским «Динамо». Затем «Сочи» ждут матчи с «Тоболом» из Костаная и краснодарской «Кубанью» (обе игры пройдут 14 февраля). Футболисты завершат сборы игрой с «Кайратом» 18 февраля. В Белеке команда пробудет до 18 февраля, однако первый турецкий сбор закончится уже 3 февраля, после чего игроков ожидает трёхдневный отдых.