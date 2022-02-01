Маркевич: невызов играющих в России украинцев в сборную — правильное решение. У нас война

Бывший главный тренер «Металлиста» и сборной Украины Мирон Маркевич поделился мнением о решении тренерского штаба сборной Украины не приглашать в национальную команду футболистов, выступающих в России.
«Я считаю, что решение не вызывать в сборную Украины игроков, выступающих в России, правильное. Может, когда-то времена изменятся, но сейчас этого нельзя делать. У нас восемь лет идёт война с Россией, каждый день гибнут наши пацаны, а мы туда едем зарабатывать деньги. Я этого не понимаю», — приводит слова Маркевича FanDay.net.
Напомним, сборная Украины сыграет в стыковых матчах отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Украинцы по итогам жеребьёвки попали в путь А. В полуфиналах сыграют Шотландия — Украина и Уэльс — Австрия. Победители полуфиналов сыграют в финале и оспорят путёвку на турнир.
- 1 февраля 2022
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