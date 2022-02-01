Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Маркевич: невызов играющих в России украинцев в сборную — правильное решение. У нас война

Маркевич: невызов играющих в России украинцев в сборную — правильное решение. У нас война
Комментарии

Бывший главный тренер «Металлиста» и сборной Украины Мирон Маркевич поделился мнением о решении тренерского штаба сборной Украины не приглашать в национальную команду футболистов, выступающих в России.

«Я считаю, что решение не вызывать в сборную Украины игроков, выступающих в России, правильное. Может, когда-то времена изменятся, но сейчас этого нельзя делать. У нас восемь лет идёт война с Россией, каждый день гибнут наши пацаны, а мы туда едем зарабатывать деньги. Я этого не понимаю», — приводит слова Маркевича FanDay.net.

Напомним, сборная Украины сыграет в стыковых матчах отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Украинцы по итогам жеребьёвки попали в путь А. В полуфиналах сыграют Шотландия — Украина и Уэльс — Австрия. Победители полуфиналов сыграют в финале и оспорят путёвку на турнир.

Новость по теме
Федецкий: Петраков не вызовет в сборную Украины игроков из РПЛ. Тема даже не обсуждается
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022