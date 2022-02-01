Иран минимально обыграл ОАЭ и поднялся на первое место в группе отбора на мундиаль
Поделиться
Сегодня, 1 февраля, проходил матч 8-го тура группы A в рамках квалификации на чемпионат мира 2022 года. В нём принимали участие сборные Ирана и Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ). Победу в противостоянии со счётом 1:0 одержали иранцы. Команда набрала 22 очка в 8 играх.
Единственный гол в игре на 44-й минуте забил Мехди Тареми. Благодаря этой победе иранцы заняли первое место в группе. Ранее сборная Ирана обеспечила себе участие в основном этапе чемпионата мира – 2022 в Катаре.
Ранее Южная Корея обыграла Сирию. Благодаря этой победе подопечные Паулу Бенту заняли второе место в группе. Южнокорейцы квалифицировались на чемпионат мира 2022 года в Катаре. Таким образом, команда примет участие в 10-м мировом первенстве подряд.
Комментарии
- 1 февраля 2022
-
21:39
-
21:25
-
21:19
-
21:05
-
21:00
-
20:57
-
20:48
-
20:47
-
20:46
-
20:43
-
20:34
-
20:30
-
20:20
-
20:15
-
19:58
-
19:58
-
19:55
-
19:43
-
19:41
-
19:27
-
19:20
-
19:16
-
19:08
-
19:03
-
19:02
-
18:58
-
18:51
-
18:35
-
18:32
-
18:32
-
18:25
-
18:18
-
18:13
-
17:59
-
17:55
Партнерский контент