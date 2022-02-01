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Иран минимально обыграл ОАЭ и поднялся на первое место в группе отбора на мундиаль

Иран минимально обыграл ОАЭ и поднялся на первое место в группе отбора на мундиаль
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Сегодня, 1 февраля, проходил матч 8-го тура группы A в рамках квалификации на чемпионат мира 2022 года. В нём принимали участие сборные Ирана и Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ). Победу в противостоянии со счётом 1:0 одержали иранцы. Команда набрала 22 очка в 8 играх.

Единственный гол в игре на 44-й минуте забил Мехди Тареми. Благодаря этой победе иранцы заняли первое место в группе. Ранее сборная Ирана обеспечила себе участие в основном этапе чемпионата мира – 2022 в Катаре.

Ранее Южная Корея обыграла Сирию. Благодаря этой победе подопечные Паулу Бенту заняли второе место в группе. Южнокорейцы квалифицировались на чемпионат мира 2022 года в Катаре. Таким образом, команда примет участие в 10-м мировом первенстве подряд.

ЧМ-2022 - Азия. Группа A. 8-й тур
01 февраля 2022, вторник. 17:30 МСК
Иран
Окончен
1 : 0
ОАЭ
1:0 Тареми – 44'
Удаления: Мохаррами – 49' / нет
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