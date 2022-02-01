Иран минимально обыграл ОАЭ и поднялся на первое место в группе отбора на мундиаль

Сегодня, 1 февраля, проходил матч 8-го тура группы A в рамках квалификации на чемпионат мира 2022 года. В нём принимали участие сборные Ирана и Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ). Победу в противостоянии со счётом 1:0 одержали иранцы. Команда набрала 22 очка в 8 играх.



Единственный гол в игре на 44-й минуте забил Мехди Тареми. Благодаря этой победе иранцы заняли первое место в группе. Ранее сборная Ирана обеспечила себе участие в основном этапе чемпионата мира – 2022 в Катаре.



Ранее Южная Корея обыграла Сирию. Благодаря этой победе подопечные Паулу Бенту заняли второе место в группе. Южнокорейцы квалифицировались на чемпионат мира 2022 года в Катаре. Таким образом, команда примет участие в 10-м мировом первенстве подряд.