Гонсало Игуаин: ни на что не променяю спокойствие, которое обрёл в Майами
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Нападающий «Интер Майами» Гонсало Игуаин признался, что прекрасно чувствует себя в команде.
«В Майами я живу спокойно. Достиг эмоциональной стабильности, которую искал. Правда в том, что я счастлив. Этот город подарил мне то, что я искал все эти годы, — спокойствие. Я безмерно уважаю этот город и этот клуб. Я ни на что не променяю душевное спокойствие, которое обрёл здесь», — приводит слова Игуаина TyC Sports.
Напомним, Игуаин перешёл в «Интер Майами» в 2020 году. В сезоне 2021 года 34-летний футболист принял участие в 30 матчах чемпионата МЛС, забил 12 голов и отдал 7 результативных передач. Ранее Игуаин играл за такие клубы, как «Ривер Плейт», мадридский «Реал», «Наполи», «Ювентус», «Милан» и «Челси».
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