Модрич готов продлить контракт с «Реалом» на год. Это не волнует хавбека, а мотивирует

36-летний полузащитник «Реала» Лука Модрич продлит контракт с клубом, сообщает Marca.



По информации источника, соглашение будет рассчитано до 2023 года. «Реал» каждый сезон будет предлагать возрастному игроку контракт на один год. Хорвата не волнует такая ситуация, а, более того, мотивирует.



Ранее стало известно, что по новому договору зарплата Модрича снизится на 10%. Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти очень доволен формой и игрой Луки. Итальянский специалист рассчитывает на полузащитника в следующем сезоне.



Модрич стал игроком испанской команды в 2012 году, перейдя из «Тоттенхэма». В нынешнем сезоне хорватский полузащитник отметился голом и пятью результативными передачами в 21 матче Лиги чемпионов и испанской Примеры. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 10 млн.

Видеообзор матча 22-го тура Примеры «Реал» — «Эльче»:

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