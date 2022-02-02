Ребров: ребята шутят, что я по головам пошёл. В столовой сижу с Ваноли, летаю в бизнесе

Технический координатор «Спартака» Артём Ребров рассказал, как ему работается на новой должности.

На новой должности непривычно. Хоть я уже два месяца на ней. Но у меня столько работы, что некогда скучать. Не физической – работают голова и язык. Надо постоянно быть на связи, что-то решать, кому-то звонить. Надо постоянно быть на тренировках, присутствовать на собраниях, разговаривать с футболистами, плюс встречаться с агентами. Часто меня используют как переводчика. Вот так потихоньку капает со всех сторон – иногда заканчиваю только в час ночи.

Понятно, что игроком устаёшь физически. Но футболист оттренировался, и всё. А мой рабочий день растягивается и дальше. Многим вещам я только учусь, что-то не понимаю. Времени стало даже меньше, чем когда я был игроком. С 10 января, когда я вышел из отпуска, я каждый вечер домой возвращался около девяти.

Ребята подшучивают временами. Ваноли посадил меня напротив себя в столовой, летаю в бизнесе. Все подкалывают, что я теперь руководитель, что пошёл по головам, ха-ха. Отвечаю им: «Придёт время, я посмотрю на вас», — сказал Ребров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Напомним, Ребров выступал за «Спартак» с 2011 года. Всего голкипер провёл за московский клуб 113 матчей и пропустил 134 гола. В сезоне-2016/2017 Ребров в составе московского «Спартака» стал чемпионом России. В ноябре прошлого года Ребров объявил о завершении игровой карьеры.