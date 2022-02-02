Ребров: ребята шутят, что я по головам пошёл. В столовой сижу с Ваноли, летаю в бизнесе

Технический координатор «Спартака» Артём Ребров рассказал, как ему работается на новой должности.
На новой должности непривычно. Хоть я уже два месяца на ней. Но у меня столько работы, что некогда скучать. Не физической – работают голова и язык. Надо постоянно быть на связи, что-то решать, кому-то звонить. Надо постоянно быть на тренировках, присутствовать на собраниях, разговаривать с футболистами, плюс встречаться с агентами. Часто меня используют как переводчика. Вот так потихоньку капает со всех сторон – иногда заканчиваю только в час ночи.
Понятно, что игроком устаёшь физически. Но футболист оттренировался, и всё. А мой рабочий день растягивается и дальше. Многим вещам я только учусь, что-то не понимаю. Времени стало даже меньше, чем когда я был игроком. С 10 января, когда я вышел из отпуска, я каждый вечер домой возвращался около девяти.
Ребята подшучивают временами. Ваноли посадил меня напротив себя в столовой, летаю в бизнесе. Все подкалывают, что я теперь руководитель, что пошёл по головам, ха-ха. Отвечаю им: «Придёт время, я посмотрю на вас», — сказал Ребров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
Напомним, Ребров выступал за «Спартак» с 2011 года. Всего голкипер провёл за московский клуб 113 матчей и пропустил 134 гола. В сезоне-2016/2017 Ребров в составе московского «Спартака» стал чемпионом России. В ноябре прошлого года Ребров объявил о завершении игровой карьеры.
- 2 февраля 2022
-
11:26
-
11:20
-
11:19
-
11:00
-
10:59
-
10:46
-
10:38
-
10:30
-
10:18
-
10:10
-
10:09
-
10:09
-
10:00
-
09:54
-
09:52
-
09:40
-
09:34
-
08:57
-
08:47
-
08:32
-
08:30
-
05:25
-
04:51
-
04:25
-
03:59
-
03:18
-
01:57
-
01:31
-
01:16
-
00:53
-
00:50
-
00:48
-
00:34
-
00:31
-
00:19