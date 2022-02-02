«Это война!» Самюэль Это'О о предстоящем матче Камерун – Египет в полуфинале Кубка Африки

Президент Камерунской футбольной ассоциации Самюэль Это'О высказался о предстоящем полуфинальном матче сборной Камеруна с национальной командой Египта в полуфинале Кубка африканских наций.
«Готовьтесь, потому что будет война! Это война, ребята! Вот как мы должны подходить к этой игре! Война! Вы не можете упустить эту возможность», — приводит слова Это'О Africa Top Sports.
Полуфинальный матч между сборными Камеруна и Египта состоится 3 февраля. Начало матча – 22:00 мск.
В другом полуфинальном матче сборная Сенегала сыграет с Буркина-Фасо.
Кубок африканских наций проходит с 9 января по 6 февраля. Действующим победителем турнира является сборная Алжира, которая в финальном матче прошлого розыгрыша взяла верх над национальной командой Сенегала со счётом 1:0.
Рекордсменом по количеству побед в Кубке африканских наций является сборная Египта, которая выигрывала турнир 7 раз.
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