Суарес стал лучшим бомбардиром Южной Америки в отборах ЧМ, обогнав Месси

Завершился матч 16-го тура отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 года, в котором национальная команда Уругвая принимала Венесуэлу. Встреча прошла в Монтевидео (Уругвай) на стадионе «Сентенарио» и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

Один из голов сборной Уругвая забил 34-летний нападающий Луис Суарес. Этот мяч стал для уругвайца 28-м в отборах на чемпионаты мира. Таким образом, Суарес обогнал Лионеля Месси, на счету которого 27 забитых мячей в отборах ЧМ, сообщает в «Твиттере» MisterChip.

Луис Суарес стал лучшим бомбардиром в отборах ЧМ в Южной Америке. Также футболист теперь делит четвёртое место среди всех рекордсменов с бывшим игроком сборной Ирана Каримом Багери, который тоже забил 28 голов в отборочных матчах чемпионатов мира.

Тройка лучших бомбардиров отборочных матчей ЧМ выглядит следующим образом: Али Даеи (Иран, 35 голов), Криштиану Роналду (Португалия, 36), Карлос Руис (Гватемала, 39).