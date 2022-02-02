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Бывший хавбек «Шахтёра» Марлос стал игроком «Атлетико Паранаэнсе»

Бывший хавбек «Шахтёра» Марлос стал игроком «Атлетико Паранаэнсе»
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«Атлетико Паранаэнсе» на своём официальном сайте объявил о подписании контракта с полузащитником Марлосом. Соглашение рассчитано до конца этого года.

В конце 2021 года 33-летний натурализованный украинец покинул донецкий «Шахтёр», отказавшись от нового контракта с украинским клубом.

Напомним, в Украине Марлос выступал с 2012 года, тогда он перешёл в харьковский «Металлист». В 2014 году полузащитник перебрался в «Шахтёр», с которым по четыре раза выигрывал чемпионат и Кубок Украины и признавался лучшим футболистом УПЛ. Также он принял украинское гражданство, после чего получил вызов в ряды сборной.

«Атлетико Паранаэнсе» финишировал 14-м в чемпионате Бразилии по итогам прошлого сезона, набрав 47 очков в 38 матчах.

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