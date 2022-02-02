Ребров ― о спаде Максименко: он должен через это пройти. Самое простое ― это взять и уйти

Технический координатор «Спартака» Артём Ребров поделился мнением о спаде вратаря клуба Александра Максименко.



«Максименко было тяжело, но это нормально. Макси был основным вратарём, вызывался в сборную, отыграл за «Спартак» больше 100 матчей. А потом в один момент всё поменялось. Для него это первый такой опыт, Саша никогда не был на скамейке. Но ему надо через это пройти, по-другому вратарь не формируется. Такие, как Акинфеев, которые играют постоянно, рождаются раз в 100 лет. Макси нужна была пауза, он отдохнул, приехал с новыми силами. Селихов дождался шанса и воспользовался им, теперь то же самое нужно делать Максименко. Сейчас он уже отошёл. Конечно, было видно по глазам, что он сильно переживал, был потухшим. Но сейчас всё в порядке.



Зачем Саше уходить в аренду? Селихов не играл два года в основе, выздоровел и заиграл. Стал намного хуже? Нет. Такой сильный клуб, как «Спартак», не может оставаться с одним вратарём. Ему нужно иметь второго голкипера высокого уровня. Так что Макси нужно терпеть.



Конечно, если он сам поймёт, что устал сидеть, если будет хорошее предложение, то можно будет что-то решать. Но сейчас я не вижу предпосылок к тому, чтобы он опустил руки. Самое простое ― это взять и уйти. Саша недавно продлил контракт. Если бы не хотел оставаться – не делал бы этого. Ровно как и клуб, если бы не рассчитывал на него. К тому же можно задействовать одного вратаря в чемпионате, а другого в Кубке», — сказал Ребров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.