«Крылья Советов» представили Игнатьева отсылкой к клипу Оксимирона

«Крылья Советов» представили форварда «Рубина» Ивана Игнатьева, который перешёл в клуб из Самары на правах аренды с правом выкупа, отсылкой к клипу рэпера Оксимирона. Соответствующее видео появилось на YouTube-канале самарской команды.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Просмотреть ролик можно на YouTube-канале «Крыльев Советов».

Напомним, Игнатьев является воспитанником «Краснодара». Футболист пополнил состав «Рубина» в 2020 году. В нынешнем сезоне 23-летний форвард провёл 10 матчей и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Игнатьева в € 2 млн.



Также нападающий привлекается к играм молодёжной сборной России, за которую он провёл 12 матчей, забил один гол и отдал три результативные передачи.



«Рубин» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ после 18 туров. «Крылья Советов» идут на восьмой позиции.