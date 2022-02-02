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Гринвуда, которому вменяют изнасилование и угрозы убийством, освободили под залог

Гринвуда, которому вменяют изнасилование и угрозы убийством, освободили под залог
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Полиция Большого Манчестера освободила под залог нападающего «Манчестер Юнайтед» Мэйсона Гринвуда, который ранее был арестован по подозрению в изнасиловании и угрозах убийством.

20-летнего игрока арестовали в минувшее воскресенье после обвинений со стороны его девушки Гарриет Робсон, которая опубликовала фото побоев и выложила аудио, где её принуждают к сексу. Гринвуд провёл под стражей трое суток. Сегодня утром его освободили под залог, сообщает Daily Mail.

Напомним, «Манчестер Юнайтед» отстранил Гринвуда от игр и тренировок из-за обвинений в его адрес. Nike, спонсирующий спортсмена, приостановил с ним сотрудничество.

Гринвуд выступает за основную команду «Манчестер Юнайтед» с 2018 года. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 18 матчах английской Премьер-лиги, забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу.

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