Гринвуда, которому вменяют изнасилование и угрозы убийством, освободили под залог

Полиция Большого Манчестера освободила под залог нападающего «Манчестер Юнайтед» Мэйсона Гринвуда, который ранее был арестован по подозрению в изнасиловании и угрозах убийством.
20-летнего игрока арестовали в минувшее воскресенье после обвинений со стороны его девушки Гарриет Робсон, которая опубликовала фото побоев и выложила аудио, где её принуждают к сексу. Гринвуд провёл под стражей трое суток. Сегодня утром его освободили под залог, сообщает Daily Mail.
Напомним, «Манчестер Юнайтед» отстранил Гринвуда от игр и тренировок из-за обвинений в его адрес. Nike, спонсирующий спортсмена, приостановил с ним сотрудничество.
Гринвуд выступает за основную команду «Манчестер Юнайтед» с 2018 года. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 18 матчах английской Премьер-лиги, забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу.
- 2 февраля 2022
-
14:14
-
14:03
-
13:58
-
13:54
-
13:51
-
13:43
-
13:16
-
13:12
-
13:03
-
12:39
-
12:36
-
12:30
-
12:26
-
12:06
-
12:00
-
11:47
-
11:45
-
11:26
-
11:20
-
11:19
-
11:00
-
10:59
-
10:46
-
10:38
-
10:30
-
10:18
-
10:10
-
10:09
-
10:09
-
10:00
-
09:54
-
09:52
-
09:40
-
09:34
-
08:57