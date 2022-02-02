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Траоре выбрал игровой номер, под которым он будет выступать за «Барселону»

Траоре выбрал игровой номер, под которым он будет выступать за «Барселону»
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Сегодня, 2 февраля, состоялась презентация нападающего «Барселоны» Адама Траоре, права на которого принадлежат «Вулверхэмптону». Футболист будет выступать в составе сине-гранатовых под 11-м номером, сообщает пресс-служба испанского клуба.

Сообщалось, что каталонский клуб будет полностью выплачивать футболисту зарплату на период аренды. В сделку будет включено необязательное право выкупа 26-летнего футболиста в конце аренды в размере € 30 млн.

Траоре — воспитанник «Барселоны». Нападающий находился в структуре клуба с 2004 по 2015 год, проведя за основную команду сине-гранатовых четыре матча и забив один гол.

Испанец перешёл в «Вулверхэмптон» из «Мидлсбро» в 2018 году. Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2023 года. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 28 млн.

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