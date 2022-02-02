«Барселона» объявила о подписании контракта с Обамеянгом
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Габонский форвард Пьер-Эмерик Обамеянг подписал контракт с «Барселоной», сообщает пресс-служба клуба. Ранее «Арсенал» сообщил, что расторг контракт с нападающим по обоюдному согласию сторон. Соответственно, форвард присоединился к каталонцам на правах свободного агента.
Контракт Обамеянга с «Барселоной» рассчитан до июня 2025 года. В договоре прописана сумма отступных — € 100 млн.
Напомним, 14 декабря 2021 года форвард Пьер-Эмерик Обамеянг был лишён статуса капитана «Арсенала». В клубе приняли решение отобрать у габонца повязку за серьёзное дисциплинарное нарушение.
В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Обамеянг принял участие в 14 матчах, забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу.
Новость по темеСтало известно, когда «Барселона» объявит о переходе Обамеянга
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