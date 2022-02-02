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Московское «Динамо» обыграло «Партизан», лидирующий в чемпионате Сербии

Московское «Динамо» обыграло «Партизан», лидирующий в чемпионате Сербии
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Сегодня, 2 февраля, состоялся товарищеский матч между московским «Динамо» и белградским «Партизаном». Противостояние завершилось со счётом 2:1 в пользу российской команды.

Спустя 5 минут после стартового свистка прямым ударом со штрафного мяч в ворота соперника забил Даниил Фомин, однако на 65-й минуте бывший полузащитник московского ЦСКА Бибрас Натхо восстановил равенство на табло. На 86-й минуте динамовец Владислав Галкин после подачи Фомина снова вывел бело-голубых вперёд — 2:1.

«Партизан» лидирует в чемпионате Сербии. Команда из столицы балканской республики набрала 59 очков в 21 игре, пропустив всего 6 мячей. Московское «Динамо» занимает в турнирной таблице чемпионата России второе место, отставая от лидера турнира, «Зенита», на 2 очка. В активе питерцев 38 результативных баллов после 18 игр первенства.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
02 февраля 2022, среда. 16:00 МСК
Динамо М
Москва, Россия
Окончен
2 : 1
Партизан
Белград, Сербия
1:0 Фомин – 5'   1:1 Натхо – 65'   2:1 Галкин – 88'
Комментарии
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