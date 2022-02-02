«Сочи» обыграл «КАМАЗ» в товарищеском матче в Турции

В товарищеском матче на сборе в Турции «Сочи» встречался с «КАМАЗом». Игра прошла на тренировочном поле отеля «Регнум Кария» в Белеке и завершилась победой сочинской команды со счётом 2:1.



На 21-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «Сочи» Никита Бурмистров. На 39-й минуте главный арбитр назначил пенальти в ворота сочинской команды, который успешно реализовал защитник «КАМАЗа» Александр Смирнов. На 52-й минуте хавбек Даниил Павлов вывел «Сочи» вперёд в счёте.



«Сочи» проведёт матч с «Динамо» 10 февраля. Затем сочинский клуб ждут встречи с «Тоболом» из Костаная и краснодарской «Кубанью» (обе игры пройдут 14 февраля). Футболисты завершат сборы игрой с «Кайратом» 18 февраля. В Белеке команда пробудет до 18 февраля, однако первый турецкий сбор закончится уже 3 февраля, после чего игроков ожидает трёхдневный отдых.