Фанаты «Урала» будут бойкотировать матчи из-за Fan ID

Болельщики екатеринбургского «Урала» высказались против введения паспорта болельщика (Fan ID) в России.
«Принимая во внимание то, что замечания, направленные Союзом 13.07.2021 в комитет Государственной Думы Российской Федерации по физической культуре и спорту через депутатов ГД от Свердловской области, были не приняты во внимание, изучив мнение членов организации и наших союзников, а также выполняя свои обещания, обозначенные в нашем обращении в Государственную Думу, руководство Союза принимает решение о том, что:
1. Президент и правление Союза присоединяются к бойкоту футбольными болельщиками введения Fan ID на внутренних чемпионатах в Российской Федерации с момента публикации данного решения.
2. Союз настоятельно рекомендует болельщикам бойкотировать систему Fan ID, начиная с момента публикации данного решения.
3. Союз просит владельцев сезонных абонементов, а также тех, кто продолжит ходить на стадион ради своих детей вместе с ними – воздержаться от активной поддержки.
4. Союз настоятельно рекомендует не голосовать на выборах различных уровней за депутатов Государственной Думы, которые проголосовали за принятие данного закона.
Вместо диалога с объединениями спортивных болельщиков, необдуманные законодательные акты приводят к очагу социального напряжения, о чем мы искренне сожалеем», – говорится в сообщении фанатов, опубликованном в Facebook.
- 2 февраля 2022
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