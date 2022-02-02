Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хавбека «Лацио» Башича ограбили, угрожая пистолетом

Хавбека «Лацио» Башича ограбили, угрожая пистолетом
Комментарии

Полузащитник римского «Лацио» Тома Башич стал жертвой ограбления, сообщает Sky Sport Italia.

По информации источника, неизвестный в маске и мотоциклетном шлеме подошёл к футболисту, когда тот вышел из машины и направлялся в ресторан. Мужчина ткнул Башичу пистолетом в рёбра и заставил отдать часы Rolex Daytona. Позже неизвестный сел на мотоцикл и скрылся.

Напомним, Башич перешёл в римский «Лацио» из «Бордо» в прошлом году. В нынешнем сезоне 25-летний хорватский футболист принял участие в 15 матчах итальянской Серии А и отдал 2 результативные передачи. С 2020 года Башич вызывается в национальную команду Хорватии.

«Лацио» набрал 36 очков в 23 матчах и занимает 8-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2021/2022.

Новость по теме
Нападающий «Наполи» подвергся ограблению в своём доме незадолго до матча с «Миланом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022