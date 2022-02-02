Хавбека «Лацио» Башича ограбили, угрожая пистолетом

Полузащитник римского «Лацио» Тома Башич стал жертвой ограбления, сообщает Sky Sport Italia.



По информации источника, неизвестный в маске и мотоциклетном шлеме подошёл к футболисту, когда тот вышел из машины и направлялся в ресторан. Мужчина ткнул Башичу пистолетом в рёбра и заставил отдать часы Rolex Daytona. Позже неизвестный сел на мотоцикл и скрылся.



Напомним, Башич перешёл в римский «Лацио» из «Бордо» в прошлом году. В нынешнем сезоне 25-летний хорватский футболист принял участие в 15 матчах итальянской Серии А и отдал 2 результативные передачи. С 2020 года Башич вызывается в национальную команду Хорватии.

«Лацио» набрал 36 очков в 23 матчах и занимает 8-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2021/2022.