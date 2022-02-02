Главный трене московского «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал победу над белградским «Партизаном» (2:1).
«В первую очередь мы довольны поведением наших игроков. У нас был серьёзный объём работы на втором сборе, ребята усердно трудились и провели сегодняшний матч с хорошим настроем. Команда сегодня провела неплохой матч. У нас было много правильного в оборонительных действиях и во владении мячом. Команда очевидно прибавляет, но мы должны постоянно совершенствовать свою игру, чтобы максимально соответствовать нашей игровой философии.
Наши форварды сегодня работали в прессинге намного лучше, чем в предыдущих матчах. Они были активны, и благодаря их правильным действиям мы выиграли несколько хороших мячей. Это именно то, что нам нужно в матчах. Я рад, что они всё правильно усвоили и действовали сегодня в нужном ключе», — цитирует Шварца пресс-служба бело-голубых.
- 2 февраля 2022
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