Хесус Медина забил мяч в дебютном матче за ЦСКА

Сегодня, 2 февраля, проходил товарищеский матч между московским ЦСКА и датским «Виборгом». Противостояние завершилось со счётом 3:2 в пользу армейского клуба.

Эта игра стала первой для новичка армейцев Хесуса Медины. В своём дебютном матче парагваец отличился забитым голом. На 15-й минуте Хесус Медина вывел московскую команду вперёд

Спустя 4 минуты после стартового свистка первый мяч в игре забил Антон Заболотный. Однако уже через 2 минуты Тобиас Бек восстановил равенство на табло. Затем Антон Заболотный вновь огорчил датчан. В ответ на это уже во втором тайме Юнес Бакиз сократил разницу в счёте — 3:2.



Московские армейцы занимают четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги. «Виборг» располагается на восьмой позиции в высшей лиге Дании. Всего в туринре принимают участие 12 команд страны.