Воронин рассказал об адаптации Смолова в «Динамо»

Тренер московского «Динамо» Андрей Воронин поделился мнением об адаптации в команде нападающего Фёдора Смолова.

«Смолов? Федя — молодец, вписывается в команду. Но сейчас обо всех игроках рано что-то говорить. На сборах все под тяжёлыми нагрузками, у ребят ватные ноги. Но программу выполняем, готовимся к первой игре», — сказал Воронин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

31-летний Смолов перешёл в московский клуб из «Локомотива» 12 января 2022 года за € 120 тыс. Ранее Смолов уже выступал за «Динамо» с 2007 по 2015 год, проведя за команду 77 матчей, в которых забил четыре гола и отдал три голевые передачи. После «Динамо» Смолов выступал за «Краснодар», а с лета 2018 года играл в составе «Локомотива», за который в нынешнем сезоне провёл 15 матчей Российской Премьер-Лиги и забил семь голов.