Андрей Воронин подвёл итоги второго сбора «Динамо» в турецком Белеке
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Тренер московского «Динамо» Андрей Воронин подвёл итоги второго тренировочного сбора команды в Турции.
«Многие футболисты не играли сегодня с «Партизаном». Есть травмированные, много молодёжи. Но это второй сбор — у нас впереди ещё один. Надеемся, что все игроки, пропустившие последние тренировки из-за микротравм, вот-вот вернутся, и мы полноценно проведём третий сбор. Самое главное, чтобы 26 февраля (день начала рестарта РПЛ. — Прим. «Чемпионата») мы были готовы на сто процентов.
Да, на сборе много молодёжи. Многие из них играют в дубле, а сегодня попали под такого серьёзного соперника. Конечно, им тяжеловато. Тем не менее, стараемся выполнять намеченный план», — сказал Воронин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.
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