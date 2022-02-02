Дани Алвес не попал в заявку «Барселоны» на Лигу Европы

«Барселона» объявила заявку команды на матчи плей-офф Лиги Европы УЕФА. Защитник «Барселоны» Дани Алвес не попал в итоговый список команды.



Заявка «Барселоны»: тер Штеген, Астралага, Арнау Тенас, Дест, Пике, Комас, Э. Гарсия, Роберто, Юмтити, Араухо, Бускетс, Пуч, Нето, Нико, Лангле, Педри, Альба, Орельяна, Ф. де Йонг, Мингеса, Гави, Санс, Бальде, Л. Де Йонг, Фати, Ахомаш, Дембеле, Депай, Обамеянг, Ферран Торрес, Брейтуэйт, Траоре.

Напомним, Алвес вернулся в «Барселону» спустя пять с половиной лет, подписав с испанской командой контракт до конца сезона.

В 1/16 финала турнира «Барселоне» предстоит сыграть с «Наполи». Первая встреча состоится 17 февраля, а вторая встреча пройдёт через неделю – 24 февраля.