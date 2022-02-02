Хавбек ЦСКА Медина — о голе: мяч пришёл ко мне, было нетрудно переправить его в сетку

Полузащитник московского ЦСКА Хесус Медина прокомментировал своей гол в товарищеском матче с датским «Виборгом» (3:2).



«Для меня это первый матч в году, и я очень доволен, потому что мы показали хороший футбол, неплохо взаимодействовали, много владели мячом. Команда полностью заслужила голы, которые забила. Теперь надо продолжать в том же духе, улучшать игру дальше. Да, гол был простым. Я часто нахожусь в штрафной в подобных эпизодах, мяч пришёл ко мне, и дальше было нетрудно переправить его в сетку.



По тренировкам быстро становится видно, какие у кого сильные стороны, какого манёвра от кого ждать. Каждый день на поле я узнаю много нового о ребятах. Реплики тренера, разговоры с ним тоже помогают. Так что взаимопонимание улучшается», — приводит слова Медины пресс-служба ЦСКА.

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