«Фиорентина» включила Кокорина в заявку на вторую часть сезона в Серии А

Руководство «Фиорентины» включило российского форварда клуба Александра Кокорина в заявку на вторую часть итальянского национального первенства. Об этом сообщает Fiorentina News.

Россиянин оказался в числе 25 игроков из основного состава, которых клуб заявил для участия профессиональной лиге. Отмечается, что при этом «фиалки» по-прежнему не рассчитывают на 30-летнего нападающего.

Напомним, 8 января стало известно, что российский нападающий стал обладателем сатирической награды «Золотая урна». Александр Кокорин победил в номинации «шут года» в итальянском футболе.



Кокорин выступает за «Фиорентину» с января 2021 года, проведя за это время девять матчей в итальянской Серии А (ни одного в старте) и отметившись лишь двумя заработанными жёлтыми карточками.