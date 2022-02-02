«Тоттенхэм» и «Порту» подписали бумаги о переходе Диаса, но форвард выбрал «Ливерпуль»
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Полузащитник Луис Диас мог перейти из «Порту» в «Тоттенхэм», но трансфер сорвался из-за предпочтений игрока. Об этом сообщает The Athletic.
По информации источника, руководство лондонцев подписало соглашение о трансфере за € 45 млн. Личный контракт также был согласован. Однако в итоге форвард выбрал «Ливерпуль», так как захотел играть в Лиге чемпионов и работать с Юргеном Клоппом.
Диас выступал в составе «Порту» с 2019 года. В нынешнем сезоне 25-летний колумбийский нападающий принял участие в 18 матчах чемпионата Португалии, забил 14 голов и отдал 4 результативные передачи. С 2018 года Диас вызывается в национальную команду Колумбии.
«Ливерпуль» набрал 48 очков в 22 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.
Новость по теме«Ливерпуль» объявил о трансфере нападающего «Порту» Луиса Диаса
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