«Райо Вальекано» обыграл «Мальорку» и вышел в полуфинал Кубка Испании
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В матче 1/4 финала Кубка Испании сезона-2021/2022 «Райо Вальекано» встречался с «Мальоркой». Игра прошла на стадионе «Кампо де Вальекас» в Мадриде и завершилась минимальной победой «Райо Вальекано» со счётом 1:0.
На 44-й минуте встречи главный арбитр Сесар Сото Градо назначил пенальти в ворота «Мальорки», который успешно реализовал нападающий «Райо Вальекано» Оскар Трехо.
Таким образом, «Райо Вальекано» вышел в полуфинал Кубка Испании, а «Мальорка» завершила выступление на турнире. В других матчах 1/4 финала Кубка Испании «Атлетик» сыграет с мадридским «Реалом», «Реал Сосьедад» встретится с «Бетисом», а «Валенсия» сыграет с «Кадисом». Действующим обладателем Кубка Испании является «Барселона».
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