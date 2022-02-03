Боков: пообещал отомстить за то, что двадцать с лишним лет назад «Виборг» обыграл ЦСКА

Вратарь московского ЦСКА Данила Боков прокомментировал победу над «Виборгом» (3:2).
«Соперник показал хороший прессинг, но нам удавалось выходить через короткие передачи, иногда использовали длинный пас в зоны. Ребята грамотно открывались, порой случались небольшие неточности, но все исправимо — главное, не было суеты и паники. В первом голе есть моя небольшая ошибка, я потерял ворота, слишком сместился в ближний угол. На второй мяч — нужно было просто реагировать, я вылетел на него, но не сумел отбить.
Да, прочитал что двадцать с лишним лет назад мой отец Максим Боков дважды играл за ПФК ЦСКА против «Виборга» в Кубке УЕФА, дальше прошли датчане. Прочитал на официальном ресурсе ПФК ЦСКА и сразу написал папе, спросил, участвовал ли он в тех матчах. Он сказал, что, конечно, да, и я пообещал отомстить. Папа раньше рассказывал про какую-то команду, которой они обидно проиграли в те годы. Я просто не знал, что это был именно «Виборг». Матч-реванш в нашей семье точно никогда не забудется», — цитирует Бокова пресс-служба армейцев.
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