Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вице-президент фонда «Барселоны» подал в отставку после скандального твита о Надале

Вице-президент фонда «Барселоны» подал в отставку после скандального твита о Надале
Комментарии

Вице-президент фонда «Барселоны» Альфонс Годалл подал в отставку после скандального твита об испанском теннисисте Рафаэле Надале.

После победы Надаля над российским теннисистом Даниилом Медведевым в финале Открытого чемпионата Австралии Годалл написал в своём «твиттере», что Надаль представляет вражеское государство. После этого Годалл подвергся критике. Sport.es сообщает, что один из спонсоров уведомил, что может прекратить поддержку фонда «Барселоны». В связи с этим Годалл объявил, что уходит в отставку.

«Твит с моим мнение об известном человеке может навредить фонду «Барселоны» под давлением некоторых компаний и СМИ. Я не хочу, чтобы фонд из-за меня потерял деньги. Соответственно, я увольняюсь», — написал Годалл в своём «твиттере».

Отметим, Каталония уже долгое время пытается добиться независимости от Испании.

Новость по теме
Дани Алвес не попал в заявку «Барселоны» на Лигу Европы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022