Вице-президент фонда «Барселоны» подал в отставку после скандального твита о Надале

Вице-президент фонда «Барселоны» Альфонс Годалл подал в отставку после скандального твита об испанском теннисисте Рафаэле Надале.

После победы Надаля над российским теннисистом Даниилом Медведевым в финале Открытого чемпионата Австралии Годалл написал в своём «твиттере», что Надаль представляет вражеское государство. После этого Годалл подвергся критике. Sport.es сообщает, что один из спонсоров уведомил, что может прекратить поддержку фонда «Барселоны». В связи с этим Годалл объявил, что уходит в отставку.

«Твит с моим мнение об известном человеке может навредить фонду «Барселоны» под давлением некоторых компаний и СМИ. Я не хочу, чтобы фонд из-за меня потерял деньги. Соответственно, я увольняюсь», — написал Годалл в своём «твиттере».

Отметим, Каталония уже долгое время пытается добиться независимости от Испании.