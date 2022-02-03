Вице-президент фонда «Барселоны» подал в отставку после скандального твита о Надале

Вице-президент фонда «Барселоны» Альфонс Годалл подал в отставку после скандального твита об испанском теннисисте Рафаэле Надале.
После победы Надаля над российским теннисистом Даниилом Медведевым в финале Открытого чемпионата Австралии Годалл написал в своём «твиттере», что Надаль представляет вражеское государство. После этого Годалл подвергся критике. Sport.es сообщает, что один из спонсоров уведомил, что может прекратить поддержку фонда «Барселоны». В связи с этим Годалл объявил, что уходит в отставку.
«Твит с моим мнение об известном человеке может навредить фонду «Барселоны» под давлением некоторых компаний и СМИ. Я не хочу, чтобы фонд из-за меня потерял деньги. Соответственно, я увольняюсь», — написал Годалл в своём «твиттере».
Отметим, Каталония уже долгое время пытается добиться независимости от Испании.
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